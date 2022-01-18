Красногорск, 18 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В 2022 году на территории Подмосковья планируется построить и ввести в эксплуатацию семь школ за счет внебюджетного финансирования. Об этом 18 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Cap.ru Новая школа

Образовательные организации смогут принять в общей сложности более 8 тыс. учащихся. Самую большую из семи школ вместимостью свыше 1,7 тыс. учеников построят в Балашихе.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся вместе с жилыми комплексами в рамках комплексного развития территорий», — напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.