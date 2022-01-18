Лос-Анджелес, США, , 14:12 — REGNUM В сеть выложили видео со съёмочной площадки кинокомикса «Бэтгёрл», автору которого удалось поймать в объектив костюм главной героини. Ролик был опубликован 18 января на twitter-странице Batgirl Film News.

Логотип Бэтмена Clker-Free-Vector-Images

Видео было снято во время подготовки к съёмкам одного из трюков, не ясно, попала ли в кадр исполнительница роли Барбары Гордон Лесли Грейс или же это была её дублёрша. Поклонники кинокомиксов DC получили возможность увидеть костюм Бэтгёрл в будущем фильме студии DC.

https://twitter.com/BatgirlFilm/status/1483180347013611520

Напомним, роль Бэтмена в этой картине исполнит Майкл Китон,Джонатан Кимбл Симмонс сыграет комиссара Джеймса Гордона, а Брендан Фрейзер — суперзлодея-пироманьяка Светлячка. Ожидается, что премьера «Бэтгёрл» состоится на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max в 2022 году.

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