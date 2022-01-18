Москва, , 14:11 — REGNUM Отключение России от SWIFT — это одна из наиболее жестких потенциальных санкций в отношении нашей страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Платежная система SWIFT Иван Шилов © ИА REGNUM

«СМИ писали, что США и Европейский союз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. Аргументы правительства Германии сводились к тому, что этот шаг может вызвать дестабилизацию глобальной финансовой системы, а в среднесрочной перспективе может спровоцировать развитие альтернативной системы платежей, неподконтрольной западным странам.

Вместо этого обсуждается вопрос об адресных экономических санкциях в отношении крупнейших российских банков (в случае потенциального вторжения России на Украину).

При этом, по данным издания, Германия настаивала на том, чтобы эти санкции не помешали России получать оплату за поставляемые за рубеж газ и нефть.

В то же время источник в Белом доме не подтвердил информацию об отказе от опции отключения России от SWIFT, заявив, что «ни один вариант не исключен» и ведутся консультации с европейскими коллегами.

Вариант отключения России от SWIFT всегда воспринимался как одна из наиболее жестких потенциальных санкций. Поскольку SWIFT — это не непосредственно платежная система, а система обмена информационными сообщениями, отключение от нее российских банков автоматически не исключало бы возможность прохождения международных платежей.

Однако с учетом того, что на SWIFT сейчас завязаны все международные финансовые институты, и сопоставимой альтернативы в мире пока нет, в реальности последствиями отключения могли бы быть в лучшем случае удлинение сроков и повышение стоимости обработки внешних платежей, а в худшем — их фактическая остановка, что создало бы проблемы не только для России, но и для ее крупнейших торговых партнеров.

Прежде всего, для европейских стран, в которые Россия поставляет энергоресурсы. По-видимому, Европа к этому не готова, по крайней мере пока.

17 января будущий лидер ХДС Фридрих Мерц сравнил отключение России от SWIFT с «атомной бомбой» для рынка капиталов, товаров и услуг. Если США и Европа примут решение не применять данную меру, это снизит ущерб от возможных новых жестких санкций для России.

Впрочем, американский законопроект, разработанный группой сенаторов США под руководством Роберта Менендеса, предполагал не тотальное отключение России от SWIFT, а в отношении минимум трех из 12 крупнейших финансовых институтов, к которым предлагается применять блокирующие санкции.

Вариант блокирующих санкций может означать, в частности, блокировку американских корсчетов крупнейших российских банков (если к этим санкциям присоединится и Европа, то и европейских), то есть эти банки могут оказаться «выключены» из системы международных расчетов.

Но российское правительство продолжает утверждать, что никакого вторжения России на Украину не планируется, поэтому пока обсуждение этих санкций носит гипотетический характер», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США не исключают, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения на Украину». Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

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