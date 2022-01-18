Астана, 18 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице республики. Об этом он заявил 18 января на своём официальном YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

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«Никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», — сказал Назарбаев.

Он отметил, что находится на «заслуженном отдыхе», так как ещё в 2019 году передал президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву. Бывший глава государства подчеркнул, что действующий президент Казахстана является председателем Совета безопасности и обладает всей полнотой власти.

Стоит отметить, что в начала протестов в Казахстане Назарбаев не делал публичных выступлений. При этом Токаев снял его с «пожизненного» поста главы Совета безопасности и возложил эти полномочия на себя. Также со своих постов были сняты родственники первого президента.