Варшава, 18 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с главой правительства Эстонии Кайей Каллас. Об этом Моравецкий сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

«С госпожой Каллас мы обсудили вопросы двустороннего политического и социально-экономического сотрудничества Польши и Эстонии. Но центральным местом в переговорах стала тревожная ситуация в регионе. Мы солидарны в том, что Россия угрожает Украине и намерены выступать против возможной агрессии», — написал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и это не представляет ни для кого угрозы, в том числе для Украины, и не должно никого волновать.