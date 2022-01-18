Тегеран, , 14:07 — REGNUM Представительство Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Иране объявило о первом британском гранте для поддержки афганских беженцев. По сообщению ВПП, Великобритания пожертвовала на эти цели 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Грант от британского министерства по делам Содружества позволит ВПП оказывать продовольственную и иную помощь для вновь прибывших беженцев из Афганистана.

Деньги также будут использованы для поддержки 31 000 беженцев, которые сейчас живут в 20 временных лагерях по всему Ирану.

Всемирная продовольственная программа заявляет, что помощь пришла вовремя.

«Мы чрезвычайно благодарны министерству по делам Содружества за щедрую помощь и поддержку наших проектов в Иране. Суровые зимние месяцы, безработица, нехватка ликвидности и рост цен усугубили гуманитарный кризис в Афганистане, где почти 24 миллионам человек угрожает отсутствие продовольственной безопасности. Очень важно, чтобы Всемирная продовольственная программа была готова отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию в результате внезапного наплыва беженцев», — прокомментировал Негар Герами, представитель Всемирной продовольственной программы в Иране.

Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф также заявил, что его страна помогает Ирану поддерживать большое количество афганских беженцев, стремящихся покинуть страну.

«Великобритания поддерживает афганский народ и его региональных партнеров в достижении стабильного и мирного будущего для страны», — добавил он.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан под свой контроль, значительное число афганцев бежало в Иран.