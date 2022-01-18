Тегеран, 18 января 2022, 14:07 — REGNUM Представительство Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Иране объявило о первом британском гранте для поддержки афганских беженцев. По сообщению ВПП, Великобритания пожертвовала на эти цели 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Беженцы из Афганистана
Беженцы из Афганистана
(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Грант от британского министерства по делам Содружества позволит ВПП оказывать продовольственную и иную помощь для вновь прибывших беженцев из Афганистана.

Деньги также будут использованы для поддержки 31 000 беженцев, которые сейчас живут в 20 временных лагерях по всему Ирану.

Всемирная продовольственная программа заявляет, что помощь пришла вовремя.

«Мы чрезвычайно благодарны министерству по делам Содружества за щедрую помощь и поддержку наших проектов в Иране. Суровые зимние месяцы, безработица, нехватка ликвидности и рост цен усугубили гуманитарный кризис в Афганистане, где почти 24 миллионам человек угрожает отсутствие продовольственной безопасности. Очень важно, чтобы Всемирная продовольственная программа была готова отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию в результате внезапного наплыва беженцев», — прокомментировал Негар Герами, представитель Всемирной продовольственной программы в Иране.

Посол Великобритании в Иране Саймон Шерклифф также заявил, что его страна помогает Ирану поддерживать большое количество афганских беженцев, стремящихся покинуть страну.

«Великобритания поддерживает афганский народ и его региональных партнеров в достижении стабильного и мирного будущего для страны», — добавил он.

С тех пор как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан под свой контроль, значительное число афганцев бежало в Иран.