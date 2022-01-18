Бейрут, , 14:10 — REGNUM Представители Госдепа США попытались вступить в переговоры с членами ливанской партии «Хезболла». Об этом 18 января сообщает ливанская газета Al-Ahbar.

По данным журналистов, правительство США направило официальное послание руководству партии с предложением обсудить ряд вопросов, касающихся ситуации в Ближневосточном регионе.

«Посредники доставили письмо от администрации США руководству «Хезболлы» с предложением вступить переговоры для обсуждения различных вопросов ливанской политики», — пишет газета.

Предполагалось, что переговоры станут первым шагом на пути урегулирования отношений между «Хезболлой» и США. Однако представители ливанского движения отказались от встречи с американскими дипломатами.

В США движение «Хезболла» и его военизированное крыло добавлены в реестр террористических организаций.