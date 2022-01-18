Москва, , 14:04 — REGNUM Работа над защитой детей от педофилов будет продолжена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств, если насилие совершено лицом: проживающим с ребенком; несущим обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего; осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания несовершеннолетних, сообщил Володин.

«Также предлагается приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой», — отметил Володин в телеграм-канале.

Совет Думы обсудит инициативы 7 февраля.

Госдума во втором и в третьем, итоговом чтении приняла закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов.

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