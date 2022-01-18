Волгоград, , 14:08 — REGNUM Из-за усиления снегопада и метели 18 января затруднено движение автотранспорта в нескольких районах Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Метель © ИА REGNUM

Непогода бушует в Еланском, Жирновском, Руднянском, Даниловском, Иловлинском, Городищенском и Михайловском районах. Дорожные службы ведут непрерывную работу для обеспечения проезда транспорта. В регионе пока нет ограничений на передвижение межмуниципальных пассажирских автобусов, однако в случае осложнения ситуации власти примут дополнительные решения.

Несколько сотен автомобилей, как грузовых, так и легковых, из-за сильной низовой метели застряли на трассе Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград на подъезде к Камышину.

Как сообщало ИА REGNUM, для оперативной расчистки улиц от снега власти Волгограда просят УМВД временно ограничить в город въезд грузовиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Волгограда хотят временно ограничить въезд грузовиков