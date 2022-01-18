Москва, 18 января, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт встречу с олимпийской сборной, которая готовится поехать в Пекин. Об этом 18 января заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Олимпийский флаг

«Действительно, так или иначе президент обязательно пообщается с нашей олимпийской командой», — сказал Песков.

Он подтвердил, что мероприятие запланировано на 25 января. Оно пройдёт в режиме видеоконференции из-за того, что в Китае очень жёсткие требования к прибывающим на соревнования, а также с учётом штамма «Омикрон».

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что российские олимпийцы встретятся с Путиным в онлайн-формате.