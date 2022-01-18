София, 18 января, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Официальная регистрация купленных в автосалонах новых автомобилей на территории Болгарии в 2021-м году выросла по сравнению с 2020-м годом на 9,7%, что является рекордом в новейшей истории данного сегмента экономики. Об этом 18 января сообщает Болгарское телевидение.

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По данным регионального отделения Ассоциации европейских автопроизводителей, в общей сложности число приобретенных машин составило 24 537 единиц, причем своеобразный пик продаж был зафиксирован в декабре прошлого года — 1780.

Как утверждают специалисты, подобная тенденция связана с намерением болгар осуществлять «долгосрочные капиталовложения» в условиях общего роста инфляции и падения уровня жизни в стране.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о намерении стимулировать население к покупке новых автомашин и утилизации подержанных авто.