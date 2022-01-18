Симферополь, , 14:02 — REGNUM Договоренность о сотрудничестве по целому ряду направлений достигнута между властями Республики Крым и делегацией из Сирийской Арабской Республики. Встреча делегации Сирии под руководством министра экономики и внешней торговли Мохаммеда Самер аль-Хамиля с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым состоялась 17 января, сообщили в пресс-службе Госсовета.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы двигаемся дальше совместно и реализуем программу по развитию крымско-сирийского торгового дома и судоходной компании», — сказал в ходе встречи Сергей Аксёнов.

Как уточняет «Коммерсантъ», по данным правительства региона, заключён ряд соглашений между морскими портами Крыма и сирийским портом Латакия.

Глава Крыма подчеркнул, что Крым и Сирия выполняют все ранее достигнутые соглашения. Мухаммад Самер Аль-Халиль в ходе встречи выразил желание «активнее развивать межпарламентское сотрудничество между республиками, особенно в условиях, когда некоторые недружественные страны пытаются нам в этом препятствовать, выдвигая экономические санкции».

Визит делегации Сирии в Крым продлится два дня. В программе визита также — заседание совместной крымско-сирийской рабочей группы по реализации подписанного в 2019 году комплексного соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Также планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между крымскими и сирийскими производителями было подписано летом 2019 года.

Добавим, что в конце 2021 года глава Крыма анонсировал передачу в федеральную собственность портов Керчи и Феодосии.

Об этом: Порты Керчи и Феодосии передадут в федеральную собственность