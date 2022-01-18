Ташкент, , 14:02 — REGNUM Информация о задержании гражданина Узбекистана в Казахстане по подозрению в участии в массовых беспорядках не подтвердилась. Об этом 18 января сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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В дипломатическом ведомстве отметили, что сообщение о задержании накануне распространила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Сотрудники консульства Узбекистана в Алма-Ате проверили информацию и опровергли её.

Стоит отметить, КНБ Казахстана ранее сообщили, что на казастанско-узбекистанской границе задержали 29-летнего мужчину. На его теле обнаружили ранение, предположительно, от резиновой пули. В телефоне задержанного нашли несколько видеороликов, снятых на месте массовых беспорядков. Мужчину подозревают в участии в погромах.

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