Москва, , 13:59 — REGNUM На данный момент сроки возможного посещения президентом России Владимиром Путиным Хорватии еще не определены. Об этом 18 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока никаких решений по срокам нет», — сказал он, уточнив, что приглашение главе Российского государства посетить с визитом Хорватию было передано по дипломатическим каналам.

При этом ранее хорватский министр иностранных дел Гордан Радман рассказал, что приглашения посетить Хорватию были направлены президенту РФ Владимиру Путину и председателю российского правительства Михаилу Мишустину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружений странами — участницами НАТО, включая возможность передачи Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), являются чрезвычайно опасными.