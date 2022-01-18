Москва, 18 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Готовится визит президента Аргентины Альберто Фернандеса в Россию. Об этом 18 января сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Twitter.com/ alferdez Альберто Фернандес

«Действительно, визит президента Аргентины готовится», — сказал Песков.

Ранее в администрации президента Аргентины сообщили, что 3 февраля Фернандес посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.