Сеул, 18 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Роман «Ким Джи Ён, 1982 года рождения» является самым популярным южнокорейским произведением за рубежом за последние пять лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института литературного перевода (LTI Korea).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Книги

Согласно опубликованным данным, с 2016 по 2020 гг роман Чо Нам Чжу был переведён на десять иностранных языков и продан в количестве более 300 тыс. экземпляров.

На втором месте по популярности роман «Вегетарианец» Хан Ган, удостоенный Международной Букеровской премии в 2016 году. Он издан на 13 языках и продан в количестве более 160 тыс. экземпляров.

Между тем роман «Миндаль» Сон Вон Пхён очень популярен в Японии, роман «Происхождение видов» Чон Ю Чжон — в Бразилии, а «Воспоминания убийцы» Ким Ён Ха — в Германии.