Москва, 18 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Yarregion.ru Ольга Любимова

На встрече речь пойдет об основных направлениях работы Министерства культуры. Любимова расскажет о текущих вопросах в сфере культуры.

По словам Пескова, также сегодня президент проведет два международных телефонных разговора.

Как сообщало ИА REGNUM, Минкультуры работает над концепцией по развитию отечественной кинематографии до 2025 года.

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