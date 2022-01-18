Джакарта, 18 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии Пенни Лукито одобрила пять вакцин в качестве бустера, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Пять типов вакцин, а именно Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Zifivax одобрены в качестве бустера. Власти Индонезии разрешили использовать эти вакцины для ревакцинации от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время в стране наблюдается рост числа случаев заражения штаммом «Омикрон».