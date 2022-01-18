Москва, 18 января, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Поставки ПЗРК на территорию Украины некоторыми западными странами находятся в русле обеспокоенности со стороны РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Американский солдат с ПЗРК FIM-92 Stinger

«Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными», — сказал Песков.

По его словам, в случае, если речь идёт о поставках именно ПЗРК, то это «очень опасно»: «Циркуляция ПЗРК — это вообще отдельная субстанция, которая регулируется международным правом. Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряжённости».