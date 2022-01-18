Лос-Анджелес, США, 18 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В сеть выложили новые постеры фантастического фильма-катастрофы «Падение Луны», который снимает режиссёр Роланд Эммерих. Изображения были опубликованы 17 января на портале Screen Rant.

Zastavki.com Луна

На плакатах запечатлены Хэлли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли в образах главных героев картины. На всех персонажей надеты очки, в которых отражается Луна.

https://twitter.com/screenrant/status/1483140840759476224

Напомним, в России премьера картины состоится 3 февраля 2022 года. Сюжет фильма расскажет о том, как Луна по какой-то причине начинает двигаться к Земле. Член руководства НАСА Джо Фулер (Хэлли Берри) понимает, что человечество ещё можно спасти.