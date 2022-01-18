Москва, , 13:53 — REGNUM Усиление санкций против Газпрома и «Роснефти» было бы самоубийственно для европейских политиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 января заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал вероятные последствия предполагаемых новых санкций против РФ со стороны США и ЕС.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рубль традиционно девальвирует в ответ на значительное падение цен на нефть и вызванное этим сокращение экспортных доходов и доходов федерального бюджета. Поэтому только эмбарго на покупку российских нефти и газа по образцу действующих ограничений против Ирана способно запустить курс рубля в пике. Иран же дает российским властям богатую пищу для моделирования экономической действительности при подобных санкциях, а также «сидит на скамейке запасных» на случай восполнения поставок нефти на мировой рынок при эмбарго против российской нефти», — сказал Ануреев.

При этом он подчеркнул, что пока ситуация с дефицитом газа в Европе складывается в пользу Газпрома и России, но США и Евросоюз уже заявили о разработке различных сценариев замещения российской нефти и газа.

«Ожидать усиления санкций против «Газпрома» и «Роснефти» этой зимой было бы самоубийственно для европейских политиков, но в перспективе нескольких лет такие шаги будут моделироваться и усиление санкций вполне ожидаемо», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ануреев рассказал, как курс рубля может отреагировать на новые санкции против РФ.

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