Москва, 18 января 2022, 13:51 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что Москва якобы собирается эвакуировать российских дипломатов из Украины.
На уточняющий вопрос, есть ли Кремлю что добавить к этому, Песков ответил отрицательно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве осуществляет в настоящее время свою работув штатном режиме.
Отметим, ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства РФ на Украине якобы была начата эвакуация российских дипломатов.