Песков ответил на вопрос об «эвакуации» российских дипломатов из Киева
Москва, 18 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что Москва якобы собирается эвакуировать российских дипломатов из Украины.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«МИД РФ же уже все сказал», — сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, есть ли Кремлю что добавить к этому, Песков ответил отрицательно.
«Нет», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве осуществляет в настоящее время свою работув штатном режиме.
Отметим, ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства РФ на Украине якобы была начата эвакуация российских дипломатов.