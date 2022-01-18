Москва, 18 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что Москва якобы собирается эвакуировать российских дипломатов из Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«МИД РФ же уже все сказал», — сказал Песков журналистам.

На уточняющий вопрос, есть ли Кремлю что добавить к этому, Песков ответил отрицательно.

«Нет», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что посольство России в Киеве осуществляет в настоящее время свою работув штатном режиме.

Отметим, ранее газета The New York Times сообщила о том, что из посольства РФ на Украине якобы была начата эвакуация российских дипломатов.