Москва, , 13:50 — REGNUM Граждане России определённых категорий имеют право на получение льгот, о которых они могут и не знать. О таких мерах поддержки жителям страны напомнили в Государственной думе РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, граждане имеют право на налоговый вычет, то есть на возвращение части денег, которые они потратили на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг и так далее.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

«При этом новое жильё необходимо приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей», — уточнили в Госдуме.

Ещё одним условием является отсутствие в собственности у членов семьи на момент покупки жилья, площадь которого в два раза больше размера новой квартиры.

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество, однако эта льгота предоставляется на один объект каждого вида имущества — квартиру, дом и гараж одновременно. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами освобождены от земельного налога на шесть соток.

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Кроме того, бесплатные лекарства положены детям во возрасте до трёх лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Субсидию на оплату ЖКУ может получить российская семья, если её расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе. На компенсацию расходов на ЖКУ могут рассчитывать ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

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Ещё одна мера государственной поддержки — выплаты на детей. Семьи, где первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие.

Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка.

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