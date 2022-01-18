Москва, 18 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Граждане России определённых категорий имеют право на получение льгот, о которых они могут и не знать. О таких мерах поддержки жителям страны напомнили в Государственной думе РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Так, граждане имеют право на налоговый вычет, то есть на возвращение части денег, которые они потратили на покупку квартиры, ипотеку, оплату обучения или медицинских услуг и так далее.

Кроме того, семьи с двумя и более детьми не должны платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания.

«При этом новое жильё необходимо приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь новой квартиры или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей», — уточнили в Госдуме.

Ещё одним условием является отсутствие в собственности у членов семьи на момент покупки жилья, площадь которого в два раза больше размера новой квартиры.

Пенсионеры имеют право не платить налог на имущество, однако эта льгота предоставляется на один объект каждого вида имущества — квартиру, дом и гараж одновременно. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, семьи с детьми-инвалидами освобождены от земельного налога на шесть соток.

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Кроме того, бесплатные лекарства положены детям во возрасте до трёх лет, а также дети младше шести лет из многодетных семей. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра.

Субсидию на оплату ЖКУ может получить российская семья, если её расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают фиксированную максимально допустимую долю дохода семьи в каждом конкретном регионе. На компенсацию расходов на ЖКУ могут рассчитывать ветераны, инвалиды и многодетные семьи.

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Ещё одна мера государственной поддержки — выплаты на детей. Семьи, где первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года, могут получать ежемесячное пособие.

Это возможно, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Размер пособия равен региональному прожиточному минимуму на ребёнка.