Москва, 18 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Если президент РФ Владимир Путин решит окунаться в прорубь на Крещение, то это произойдёт в Московской области. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Прорубь

«Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь», — сказал Песков.

По его словам, если российский лидер всё же решится на это, в Кремле дополнительно сообщат прессе.