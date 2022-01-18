18 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение газеты The New York Times о том, что сотрудников двух российских консульств на Украине предупредили о скором выезде из страны. Также в социальных сетях обсудили реакцию внешнеполитических ведомств России и Украины на данное сообщение.

Оксана Переможенко, , 14:01 — REGNUM Сотрудников двух российских консульств на Украине предупредили о скором выезде из страны. Об этом сообщила газета The New York Times. По словам собеседника издания, 5 января с Украины якобы выехали 18 человек, в основном это жёны и дети российских дипломатов. Ожидается, что в ближайшие дни 30 человек покинут Киев, а также консульство во Львове.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отметим, 18 января эту информацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ, отметив, что в настоящее время свою работу посольство России в Киеве осуществляет в штатном режиме. Также в украинском министерстве иностранных дел сообщили, что информацию об эвакуации дипломатов России с Украины не получали ни от посольства России, ни от дипломатических миссий других стран, о чем 18 января заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Сообщение The New York Times и реакцию внешнеполитических ведомств России и Украины на него обсудили в украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое издание».

«Американские фейкомёты снова запустили враку. Якобы российские консулы собираются в срочном порядке тикать из Киева и Львова (а семьи последних вообще уже покинули Украину). МИД Украины и РФ в унисон заявляют, что это брехня. Ну брехня и брехня, мы привыкли…» — написал автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Назаров.

Посольство России на Украине. Киев Dmitry Karpezo

«МИДу Украины ещё не успели сообщить, как и что правильно заявлять», — отреагировала Galina.

«В дурдоме всё стабильно», — добавил Alesha A.

«Новая серия ежедневного сериала «Украина», — иронизирует Sebast555.

«Как можно, американские фейкометы?! Это самые демократичные и неполживые благодетели для всего мира и особенно для Украины!» — с сарказмом отреагировала Анжелика.

«Да не может же быть такого, чтобы американцы врали», — смеется Дмитрий.

«Вначале наши правители и наша разведка тоже утверждала, что нет никакого скопления войск РФ вблизи нашей границы, потом США с ними беседу провели и всё, войска уже «стоят», оказывается, вдоль границы, и Путин «нападет». Так что наблюдаем за нашим МИД», — отметила Светлана П.

«МИДу Украины ещё не успели сообщить, как и что правильно заявлять», — написала Alice.

«Через пару дней МИД Украины поменяет риторику и будет заявлять, что так и есть. Русские дипломаты и их семьи тайно в ночи «убегают» с Украины», — с сарказмом добавил Геннадий.

МИД Украины DDima

«Штаты скоро на коленях будут умолять Кремль напасть на Украину», — пошутил Eduard.

«Сейчас Киеву прилетит, чтобы подтвердили», — не без юмора пишет Дмитрий З.

«Рекомендую СНБО [Украины] ввести санкции против жёлтой прессы и подать в суд за моральный ущерб на 1 млн долларов за нагнетание военной обстановки на независимой территории Украины», — не без сарказма подытожил Sem.

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