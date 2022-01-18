Липецк, , 13:48 — REGNUM В Липецке в ночь на 19 января, когда православные христиане празднуют Крещение, будут работать две купели — в районе Центрального пляжа и на пруду 3-го участка ЛТЗ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Крещение

Места купаний расчистили от снега, подготовили проруби и установили деревянные купели для безопасного спуска в воду. На подходах уложили деревянные настилы, утепленные соломой. В 22:00 18 января воду в иорданях освятят священнослужители. Рядом с купелями установят отапливаемые палатки для переодевания и организуют горячий чай.

Глава города Евгения Уваркина поручила уделить особое внимание обеспечению мер эпидбезопасности в связи с осложнением обстановки с коронавирусом. Волонтёры будут следить за соблюдением социальной дистанции участниками купаний и раздавать им средства защиты.

На местах будут дежурить медики, спасатели и сотрудники полиции. На подъезде к Центральному пляжу движение будут регулировать госавтоинспекторы. Также липчанам напомнили, что в Крещенскую ночь купаться в несанкционированных местах запрещено и за это предусмотрена административная ответственность.