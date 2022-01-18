Ростов-на-Дону, 18 января, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Октябрьский суд Ростова-на-Дону вынес приговор чиновнику, обвиняемому в служебном подлоге при реконструкции моста на улице Малиновского. Об этом сообщает донское управление ФСБ России 18 января.

Donland.ru Мост

Установлено, что в феврале 2020 года департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону выдал разрешение на реконструкцию моста по фиктивным документам, ответственность за которые нёс Георгий Разорителев — и. о. главы дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. В результате подрядчик — АО «Ростовавтомост», неправомерно получил 120 млн рублей в качестве аванса.

Бывший чиновник оштрафован на 45 тыс. рублей за подлог при реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» путепровода. Решение суд вступило в законную силу.

ИА REGNUM сообщало, что в конце декабря 2021 года Арбитражный апелляционный суд №15 оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив картельный сговор при реконструкции моста в створе улицы Малиновского в Ростове-на-Дону. Установлено, что министерство транспорта Ростовской области, администрация Ростова-на-Дону и АО «Ростовавтомост» заключили антиконкурентное соглашение, наделив АО «Ростовавтомост» преимуществом для участия в торгах.

Напомним, что стоимость реконструкции моста составила 3,2 млрд рублей. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Объект сдан в эксплуатацию.