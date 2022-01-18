Москва, , 13:48 — REGNUM Российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы. Об этом сегодня, 18 января, написала на своей странице в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова

Посольство России в Киеве Dmitry Karpezo

Также, по её словам угрозы поступают в отношении административно-технического персонала и членов их семей. «Об этом МИД РФ регулярно сообщает украинской стороне в виде нот протеста», — уточнила она.

«Несмотря на провокации со стороны местных радикалов, например нападение на Генконсульство РФ во Львове, посольства России на Украине работают штатно», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию об эвакуации дипломатов с Украины не получало ни от посольства России, ни от дипмиссий других стран, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

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