Кострома, , 14:02 — REGNUM В Костроме начали восстанавливать исторические корпуса онкологического диспансера, построенные в 1903—1913 годах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в хозяйственном отделе учреждения.

Отремонтированный корпус Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, здание диспансера сейчас включает в себя поликлинику, построенную в советское время, и три корпуса, последний из которых возвели в 2021 году. Первое из исторических зданий предназначалось для обучения сестер милосердия. Второй каменный корпус был открыт к 300-летию Дома Романовых в 1913 году. На мероприятии присутствовал Николай II. В последнее время здания находились в аварийном состоянии. С них «опадала» штукатурка и историческая лепнина.

Фасад одного из корпусов отремонтировали на средства костромского антиракового фонда «Пока беда не коснулась всех» и благотворительного фонда «Наследие», курируемого Российским Красным Крестом (РКК). На восстановление было затрачено 5 млн рублей.

Как пояснили ИА REGNUM специалисты, теперь учреждению предстоит обновить кровлю и систему водоотведения зданий. Кроме этого, в ремонте нуждается второй исторический корпус диспансера. Аварийная постройка расположена между новым и отреставрированным корпусом, и «портит всю праздничную картину».

Ещё один исторический корпус, который нуждается в обновлении Наталья Диева © ИА REGNUM

Средства на эти цели руководство диспансера надеется выделить из собственных доходов и получить у Красного Креста. Предварительные договоренности с общественной организаций на этот счёт достигнуты.

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