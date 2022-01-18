Москва, , 13:44 — REGNUM Победители конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Даниил Жилкин и Андрей Протопопов посетили Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса». Лидеры провели мастер-класс в рамках социального проекта «Доступный театр», который реализуется клубом Лидеров России «Эльбрус».

Доступный театр АНО «Россия — страна возможностей»

В рамках мастер-класса эксперт фонда «Сколково» Даниил Жилкин и заместитель генерального директора АО «Электрощит» Андрей Протопопов разобрали с учащимися постановку «Транссиб» театров «Практика» и «Мастерская Брусникина». Ведущие мастер-класса посмотрели с ребятами отрывки постановки, а также обсудили героев и их истории.

«На встречу с нами пришли ребята 14−15 лет, которые живут в центре «Алые паруса». Они оставили самые положительные впечатления о себе: живые, думающие глаза, яркие мысли и океан мнений обо всем на свете. Кажется, им отчаянно не хватает общения, и одновременно с этим ребята очень аккуратно и внимательно присматриваются, а можно ли доверять этим взрослым. Некоторые из них реагировали бурно на отрывки из спектакля, а некоторые молча и вдумчиво погружались в сюжет, — рассказал победитель конкурса «Лидеры России», эксперт фонда «Сколково» Даниил Жилкин, — Участие в социальных проектах клуба Лидеров России «Эльбрус» всегда заряжает на новые свершения. Для меня проект «Доступный театр» — это возможность стать проводником искусства. Дать прикоснуться к искусству, выслушать участников, подарить им свое время и общение. Именно в этом и состоит ценность — делиться и дарить небольшие радости».

Победитель конкурса «Лидеры России», заместитель генерального директора АО «Электрощит» Андрей Протопопов также поделился своими впечатлениями от проведенного мастер-класса.

Он отметил: «В ходе обсуждения сцен из спектакля «Транссиб» мы с ребятами на примере героев постановки обсуждали вопросы отношений между людьми, терпимости к чужому мнению, способности сопереживать трагедиям других людей. Вопросы, которые мы обсуждали, актуальны и для подростков, и для более старшего поколения. Мне очень понравилась независимость суждений ребят и девушек, их способность аргументировать собственную позицию. Я считаю, что проекты клуба Лидеров России «Эльбрус», направленные на повышение уровня культуры, нужно продолжать развивать. Например, в «Доступном театре» есть один очень ценный момент — обсуждение ведется очно. Люди общаются друг с другом вживую, делятся мнениями и даже спорят. При современном дефиците живого общения наличие такой возможности — пообщаться без социальных сетей и разделить эмоции собеседника — трудно переоценить».

Проект «Доступный театр» реализуется клубом Лидеров России «Эльбрус» с 2020 года. Автором инициативы является победитель конкурса «Лидеры России», основатель «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев. За два года участниками встреч стали представители молодежи, пенсионеры, воспитанники социальных центров и общественные организации. К проекту присоединилось 25 единомышленников — победители, суперфиналисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России», которые с большим удовольствием проводят мастер-классы для целевых аудиторий на тему театра.