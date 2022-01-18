Москва, , 13:44 — REGNUM Поставки Украине вооружений странами — участницами НАТО, включая возможность передачи Киеву переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), являются чрезвычайно опасными. Об этом 18 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это чрезвычайно опасно, это не способствует снижению напряженности», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, комментируя заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о планах поставок Украине легкого противотанкового вооружения, что такие вещи идут в русле обеспокоенности Москвы «в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Аргентины Альберто Фернандес в феврале посетит Россию, подготовка его визита уже идёт.