Бухарест, 18 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Румынское издание PressOne опубликовало статью, в которой утверждается, что в свое время действующий премьер-министр Румынии Николае Чукэ использовал для своей докторской диссертации публикации других авторов. Об этом 18 января перелает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По некоторым данным, из 138 страниц научной работы Н. Чукэ не менее 42-х страниц являются дословным цитированием мыслей и мнений известных румынских ученых и даже ряда студентов.

«Несколько глав его диссертации были попросту скопированы без корректной привязки текстов к первоначальным авторам, как того требовали академические правила того времени», — говорится в журналистском расследовании.

В 2003-м году Н. Чукэ в звании лейтенанта защитил в Национальном университете обороны им. Кароля I (НУО) докторскую диссертацию на тему «Роль румынской армии в совместных многонациональных операциях». По словам главы румынского правительства, его работа «включает в себя дополнения к научным исследованиям».

Предполагается, что в ближайшее время диссертацию Н. Чукэ проверит Комиссия по этике НУО Румынии.