Нью-Йорк, США, , 13:42 — REGNUM Сценарист и сотрудник Lucasfilm Story Group Пабло Идальго подтвердил, что выложенное ранее в сеть видео, которое пытались выдавать за трейлер сериала «Рыцари Рен» (Knights Of Ren) на основе франшизы «Звёздные войны», является фальшивым. Публикацию он разместил 17 января в соцсети Twitter.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Реж. Джей Джей Абрамс. 2019. США

В ответе на пост одного фаната представитель киностудии написал, что не понимает, почему в «фальшивых утечках трейлеров» так дрожит картинка. «Теперь не так уж и сложно держать телефон», — написал Идальго, намекнув, что авторы видео пытались создать иллюзию того, что им якобы пришлось снимать видео в непростых условиях.

https://twitter.com/pabl0hidalgo/status/1482909000014319616

Напомним, о том, что Disney и Lucasfilm якобы собираются запустить в производство сериал «Рыцари Рен» СМИ сообщили ещё в ноябре 2019 года. Фанаты предполагали, что сюжет шоу расскажет о подчинённых Кайло Рена (Адам Драйвер), которых зрители видели в финальной трилогии «Саги Скайуокеров».

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