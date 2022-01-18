Москва, , 13:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин может принять участие в крещенских купаниях, скорее всего — в Московской области. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 18 января журналистам.

Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер Kremlin.ru

Песков пообещал проинформировать СМИ о предстоящем купании, если Путин примет такое решение, и предположил, что окунуться в прорубь президент может только в Подмосковье.

«В Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь. Если это будет, мы вам сообщим», — заверил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин обычно следует православной традиции окунаться в прорубь на Крещение. Так, в январе 2018 года он искупался в озере Селигер. Верующие отмечают этот праздник 19 января.

Читайте также: Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер