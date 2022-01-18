Москва, 18 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин передал депутатам Госдумы самые добрые пожелания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая весеннюю сессию.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Буквально перед началом работы состоялся разговор с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он попросил передать вам самые добрые, хорошие пожелания, успехов в работе. Здоровья, счастья и плодотворной работы», — проинформировал Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что приоритет — принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию.