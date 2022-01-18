Нур-Султан, , 13:40 — REGNUM Сотрудники Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана проверят, было ли обоснованным повышение цен агрегатором «Яндекс.Такси» во время массовых беспорядков в стране и введения режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 18 января сообщил в ходе заседания глава антимонопольного ведомства Серик Жумангарин.

Лайтбокс на крыше автомобиля «Яндекс. Такси» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«В рамках жалоб, полученных по горячей линии, агентством назначено расследование в отношении агрегатора такси «Яндекс» по признакам координации экономической деятельности», — сказал Жумангарин.

Он добавил, что в общей сложности планируется проверить 102 предприятия, которые подняли цены, когда был объявлен режим ЧП. Антимонопольное ведомство также проверит, было ли обоснованным повышение цен на сжиженный газ, которое стало поводом для протестов.

Стоит отметить, ранее казахстанские СМИ сообщили, что во время обострения ситуации в стране 45 партнёров «Яндекс» одновременно установили одинаковые повышенные тарифы на услуги такси. Это стало основанием для проведения антимонопольного расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали причину подорожания сжиженного газа