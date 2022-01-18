Шацкий район, Рязанская область, 18 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Автобус сообщением Саратов — Москва столкнулся с «КамАЗом» 18 января на 339 километре дороги М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области.

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По словам инспектора ДПС Алексея Ефремова, оба автомобиля двигались в сторону Москвы. Водитель рейсового автобуса не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с впередиидущим грузовиком. В результате столкновения автомобили съехали в кювет и получили механические повреждения.

В автобусе в момент ДТП находился 51 пассажир, никто не пострадал, людей разместили в шацкой гостинице «Турист», сообщает издательство «Пресса».