Москва, 18 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о пожизненном наказании для педофилов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Госдума

Пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Сейчас пожизненный срок дается уже имеющим судимость за такое преступление за насильственные действия в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.

Кроме того, парламентарии предложили ввести уголовное наказание за пропаганду педофилии.