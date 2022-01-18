Джакарта, , 13:38 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время в стране наблюдается рост числа случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Президент призвал общественность сохранять бдительность, но не поддаваться страху и панике.

«В настоящее время мы наблюдаем рост числа случаев заражения штаммом «Омикрон». Мы должны знать об этой тенденции», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники военно-морской базы Баликпапан захватили восемь моторных лодок за кражу угля.

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