Джакарта, 18 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в настоящее время в стране наблюдается рост числа случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Президент призвал общественность сохранять бдительность, но не поддаваться страху и панике.

«В настоящее время мы наблюдаем рост числа случаев заражения штаммом «Омикрон». Мы должны знать об этой тенденции», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники военно-морской базы Баликпапан захватили восемь моторных лодок за кражу угля.