Уфа, , 13:37 — REGNUM Подростки, заблудившиеся в лесу, нашлись в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Снеговик и лыжник в парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Днем 18 января спасатели г. Нефтекамска получили информацию о том, что в лесу заблудились две девочки 14-и и 15-и лет. Подростки катались на лыжах и потеряли ориентир. Школьницы обратились за помощью к спасателям.

«Тревожным фактором являлось и то, что заряд аккумулятора на телефоне оставался только у одной девочки с 10%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что подростки самостоятельно нашли дорогу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии нашли заблудившегося в лесу молодого человека.