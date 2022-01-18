Казань, , 13:46 — REGNUM В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 58-летнего генерального директора и учредителя одной из казанских строительных компаний по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»). Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Подсчёт налогов Pixabay.com

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы подозреваемый представил в налоговую инспекцию фиктивные сведения по сделкам с семью контрагентами. В результате общество с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 2,66 млрд рублей.

Ранее руководителю данной стройфирмы было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 1,3 млрд рублей. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде залога в 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии руководство одной из компаний подозревают в подаче заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, а также уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей.

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