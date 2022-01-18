Москва, , 13:31 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предлагаю ввести уголовную ответственность и штрафные санкции за оправдание преступников, признанных виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сказал Миронов.

Административный штраф за такие серьёзные проступки должен достигать 2 млн рублей. Если же после привлечения к административной ответственности будет зафиксировано повторное нарушение, то это нужно квалифицировать, как уголовное преступление с наказанием до 10 лет лишения свободы, подчеркнул парламентарий.

Пакет законопроектов направлен на отзыв в правительство и Верховный суд.

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