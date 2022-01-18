Москва, 18 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Предлагаю ввести уголовную ответственность и штрафные санкции за оправдание преступников, признанных виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сказал Миронов.

Административный штраф за такие серьёзные проступки должен достигать 2 млн рублей. Если же после привлечения к административной ответственности будет зафиксировано повторное нарушение, то это нужно квалифицировать как уголовное преступление с наказанием до 10 лет лишения свободы, подчеркнул парламентарий.

Пакет законопроектов направлен на отзыв в правительство и Верховный суд.