В Госдуме предложили сажать на срок до 10 лет за пропаганду педофилии
Москва, 18 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 января.
«Предлагаю ввести уголовную ответственность и штрафные санкции за оправдание преступников, признанных виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — сказал Миронов.
Административный штраф за такие серьёзные проступки должен достигать 2 млн рублей. Если же после привлечения к административной ответственности будет зафиксировано повторное нарушение, то это нужно квалифицировать как уголовное преступление с наказанием до 10 лет лишения свободы, подчеркнул парламентарий.
Пакет законопроектов направлен на отзыв в правительство и Верховный суд.