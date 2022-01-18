Страсбург, Франция, , 13:31 — REGNUM Первый вице-спикер Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола, представляющая Мальту, в ходе голосования была избрана его новым председателем. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ЕП на своей странице в соцсети Twitter.

Европейский парламент (сс) DAVID ILIFF

«Роберта Метсола избрана новым председателем Европарламента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что за кандидатуру Метсолы отдали свои голоса 458 из 705 депутатов ЕП.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января предыдущий председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался в Италии в возрасте 65 лет.