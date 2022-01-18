Уфа, , 13:32 — REGNUM Детей в школьном автобусе, который застрял на снежной дороге в Башкирии, не было. Информацию уточнили в пресс-службе МЧС по региону.

Снежный шторм на алтайских дорогах ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

«По уточненным данным детей в школьном автобусе не было, водитель отвез детей и застрял на обратном пути», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM передавало информацию МЧС по Башкирии о том, что днем 18 января в Чекмагушевском районе между населенными пунктами Урняк и Киндеркулево на заснеженной дороге застрял школьный автобус, в котором ехали 17 детей и двое взрослых.

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