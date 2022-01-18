Новосибирск, 18 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Новосибирске по факту травмирования 15-летнего подростка на предприятии проводится доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Хлеб

Установлено, что 16 января подросток пришёл помогать брату в организацию, которая занимается производством хлебо-булочных изделий. Подросток поскользнулся и при падении попал рукой в работающую машину для формирования и раскатки теста. С травмами он был доставлен в больницу.

Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.