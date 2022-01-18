Белгород, , 13:33 — REGNUM Опытная эксплуатация электробуса завершена в Белгороде. За три месяца он перевёз более 30 тысяч пассажиров, сообщил 18 января на своей странице в социальной сети министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.

Перевозка электробуса Пресс-служба Минтранса Белгородской области

Электробус работал на городском маршруте №8 с 20 октября 2021 года по 17 января 2022 года. За время тестирования он проехал 15 403 км, пассажирами стали 31 269 человек.

«Поступило много положительных отзывов со стороны пассажиров, им понравился тихий и мягкий ход машины. Водители также остались довольны работой электробуса. Серьёзных замечаний по технической части не поступало. Решение об использовании электробусов для областного центра будет рассмотрено после тщательного анализа всех данных», — написал Сергей Евтушенко.

Электробус отправят 18 января в Набережные Челны.