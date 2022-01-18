Белгород, 18 января 2022, 13:33 — REGNUM Опытная эксплуатация электробуса завершена в Белгороде. За три месяца он перевёз более 30 тысяч пассажиров, сообщил 18 января на своей странице в социальной сети министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.
Электробус работал на городском маршруте №8 с 20 октября 2021 года по 17 января 2022 года. За время тестирования он проехал 15 403 км, пассажирами стали 31 269 человек.
Электробус отправят 18 января в Набережные Челны.